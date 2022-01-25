Как сообщает Politeka.net, известная блогерша и молодая мама Даша Квиткова, которая стала женой Никиты Добрынина после шоу "Холостяк", часто радует поклонников яркими фото и видео на своей странице в Instagram. Недавно парочка вместе с сыном Львом, которому всего полгода, отправилась на отдых на Сейшельские острова, так что блогерша поспешила поделиться снимками в соцсети.

На новых фотографиях Даша и Никита запечатлены на красивом пляже, они явно дурачатся, демонстрируя свои наряды. Так, Квиткова появилась перед камерой в стильном черном купальнике бикини, который только подчеркнул ее изящную фигуру, и это спустя полгода после родов. А Никита, который все время подхватывал жену на руки, позирует в серых летних шортах.

Даша не подписала свою фотографию, оставила лишь сердечко-эмодзи, зато поклонники тут же принялись комментировать фото: "Прекрасная семья, от вас веет счастьем. Здоровья вам", "Извините, но булочки очень аппетитные", "Очень искреннее и красивые, хочется плакать от того, как приятно смотреть на вас счастливых. Люблю вас", "Классные орешки", "Красивая и счастливая. Очень важно, когда в семье есть гармония, когда человек рядом окрыляет".

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