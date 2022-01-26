На одному з українських телеканалів стартував новий сезон шоу "Голос країни", який обіцяє здивувати глядачів, а поки ті висловлюються про перший випуск.

На шоу "Голос країни-12" тренерами стали Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Потап і Святослав Вакарчук, пише Politeka.net. Продюсер проєкту Володимир Завадюк звернувся до українців після старту сезону.

"Перший епізод @goloskrainy_official рве @youtube. А ми щосили готуємо другий? І я хотів би запитати у вас, що сподобалося, а що ні? 🚀", - написав Завадюк.

Публікація швидко зібрала сотні лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі висловлювали різну думку з приводу випуску, журі, підбору пісень і так далі.

"Репертуар. Де The Weeknd? Save your tears чекаю 2й рік. Нудить вже від «Тебе це може вбити», «Вільна»... Все інше 🔥", " все прекрасно!

А "Другий шанс" просто бомба! 🔥 🔥 🔥 ", "Все відмінно! Тримайте планку)🔥", " сподобалося все! 🙌❤️ команда!!", "Навіщо питати кого хочуть в судді, коли тих кого хотіли, в суддях немає ,а є Полякова і Саша Зарицька, яких не просили? Якщо ви самі все вирішуєте, навіщо робити вигляд що вам цікава думка підписників?", "Де Тіна Кароль?",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, в цьому сезоні ввели нове правило тренерами-джокерами стали меценат Андрій Мацола і солістка Kazka Олександра Зарицька.

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