У мережі з'явився фрагмент нової пісні, що стала саундтреком до комедії»Велика прогулянка". Андрій Данилко написав музику до фільму і створив кілька треків. Також Вєрка Сердючка з матір'ю зіграли в комедії.
"Спеціально для нашої стрічки селебрітіз підготувала вау-сюрприз. А сама "Велика прогулянка" стане значною подією і для зірки, і для фанів", - зазначили творці фільму.
Саундтрек до фільму став першою за 20 років україномовною піснею Сердючки.
Зазначимо, українці зраділи такому сюрпризу від Андрія Данилка.
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"Що за пісня Сердючки? Невже Нова?", "Данилко! :-)», «Вогонь», «Андрій це свято душі», «клас просто», «Талантище», - пишуть в мережі.
Зазначимо, головні ролі виконали зірки "95-го кварталу" Юрій Ткач і Олена Кравець, учасниця» жіночого кварталу "Ірина Гатун. Також у фільмі знявся співак Позитив.
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