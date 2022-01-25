Відомий артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, захопив публіку.

У мережі з'явився фрагмент нової пісні, що стала саундтреком до комедії»Велика прогулянка". Андрій Данилко написав музику до фільму і створив кілька треків. Також Вєрка Сердючка з матір'ю зіграли в комедії.

"Спеціально для нашої стрічки селебрітіз підготувала вау-сюрприз. А сама "Велика прогулянка" стане значною подією і для зірки, і для фанів", - зазначили творці фільму.

Саундтрек до фільму став першою за 20 років україномовною піснею Сердючки.

Зазначимо, українці зраділи такому сюрпризу від Андрія Данилка.

"Що за пісня Сердючки? Невже Нова?", "Данилко! :-)», «Вогонь», «Андрій це свято душі», «клас просто», «Талантище», - пишуть в мережі.

Зазначимо, головні ролі виконали зірки "95-го кварталу" Юрій Ткач і Олена Кравець, учасниця» жіночого кварталу "Ірина Гатун. Також у фільмі знявся співак Позитив.

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