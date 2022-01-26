Як пише Politeka.net, 43-річна Ані Лорак вирушила на відпочинок, але не стала розповідати шанувальникам, де саме вона проводить відпустку. Замість цього, співачка балує фанатів яскравими кадрами в купальниках і ефектних нарядах.
На свіжому фото вона постала в красивому корсеті з дуже глибоким декольте. Лорак похвалилася своїми формами.
"Гарного теплого вечора!",- підписала фото співачка.
У коментарях їй залишили масу теплих слів і побажань.
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"Фотографії нашої Діви з відпочинку як окремий вид мистецтва", "Шикарна. Гарного відпочинку вам!", "Приголомшлива! В якому захопленні від вашого образу, не передати словами", "Яка ви стильна. Гарного вечора вам!", "Справжня Діва! Шикарна! Кароліночка, чудово вам провести час!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ані Лорак в ефектній сукні з пір'я заговорила про повернення в Україну: «Діва повернулася».
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