Відома українська співачка Ані Лорак, яка вже давно живе в Росії, покрасувалася в ефектному стильному вбранні на відпочинку за кордоном.

Як пише Politeka.net, 43-річна Ані Лорак вирушила на відпочинок, але не стала розповідати шанувальникам, де саме вона проводить відпустку. Замість цього, співачка балує фанатів яскравими кадрами в купальниках і ефектних нарядах.

На свіжому фото вона постала в красивому корсеті з дуже глибоким декольте. Лорак похвалилася своїми формами.

"Гарного теплого вечора!",- підписала фото співачка.

У коментарях їй залишили масу теплих слів і побажань.

"Фотографії нашої Діви з відпочинку як окремий вид мистецтва", "Шикарна. Гарного відпочинку вам!", "Приголомшлива! В якому захопленні від вашого образу, не передати словами", "Яка ви стильна. Гарного вечора вам!", "Справжня Діва! Шикарна! Кароліночка, чудово вам провести час!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ані Лорак в ефектній сукні з пір'я заговорила про повернення в Україну: «Діва повернулася».

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