Відомий ведучий Сергій Притула нагадав українцям про істотну різницю між Олегом Винником, Віктором Павликом та іншими співаками.

Як пише Politeka.net, увагу українців привернуло одне з питань, яке Притула задав на програмі " Хто зверху?». Так, під час гри ведучий поцікавився у учасниць:

"Хто з них не Народний артист України? Віктор Павлик, Олег Винник, Олександр Пономарьов".

Правильною відповіддю на це питання буде Олег Винник, адже саме у цього співака поки немає звання Народного артиста.

У коментарях до посту з уривком програми українці почали активно обговорювати цей факт. Деякі вважають його несправедливим: на думку людей співак вже заслужив для себе таке звання. Втім, в коментарях були й інші думки.

"Олег Винник на народний звичайно!", "Винник ще не народний артист", "Пора б уже виправити це непорозуміння і дати звання ОВ", "Винник і слава богу", - пишуть люди.

Варто відзначити, що в список народних артистів України естрадні співаки потрапляють не так часто. А ось звання Заслуженого артиста в минулому році присвоїли Дмитру Монатику.

Нагадаємо, Винник несподівано заговорив про те, що на нього справило величезне враження.

Як повідомляла Politeka, Пономарьов спантеличив українців виступом з "таємною дружиною" Винника.

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