Фронтмент українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який активно гастролює Україною, поділився яскравим кадром з одного зі своїх концертів.

Як пише Politeka.net, в Instagram Андрій Хливнюк поділився атмосферним фото. Було видно, що він пішов у відрив під свою музику. Як відомо, на концертах артист завжди співає наживо під супровід своїх музикантів.

У коментарях шанувальники залишили масу приємних слів своєму кумиру.

"Неймовірний чоловік", «Ох, ці гарні руки», «найкраще фото», «Круто», «який же ти прекрасний», "Нічого собі", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що останній рік був не найвдалішим для артиста. Стало відомо про його розлучення з дружиною Ганною Копиловою, у шлюбі з якою він прожив більше 10 років. У пари є двоє дітей - дочка Олександра і син Іван. У ЗМІ писали, що саме жінка була ініціатором розлучення.

Група "Бумбокс" є однією з найпопулярніших в Україні. Вона була заснована в 2004 році.

Нагадаємо, що Андрій Хливнюк показав, як готується до концерту: "треба вміти...".

Як повідомляла Politeka, Хливнюк у розпал гастрольного туру звернувся до фанатів:"після доби відпочинку...".

Також Politeka писала, що Хливнюк показав відпочинок у пінній ванній:"заслужив".