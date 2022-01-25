Як пише Politeka.net, в Instagram Андрій Хливнюк поділився атмосферним фото. Було видно, що він пішов у відрив під свою музику. Як відомо, на концертах артист завжди співає наживо під супровід своїх музикантів.
У коментарях шанувальники залишили масу приємних слів своєму кумиру.
"Неймовірний чоловік", «Ох, ці гарні руки», «найкраще фото», «Круто», «який же ти прекрасний», "Нічого собі", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що останній рік був не найвдалішим для артиста. Стало відомо про його розлучення з дружиною Ганною Копиловою, у шлюбі з якою він прожив більше 10 років. У пари є двоє дітей - дочка Олександра і син Іван. У ЗМІ писали, що саме жінка була ініціатором розлучення.
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Група "Бумбокс" є однією з найпопулярніших в Україні. Вона була заснована в 2004 році.
Нагадаємо, що Андрій Хливнюк показав, як готується до концерту: "треба вміти...".
Як повідомляла Politeka, Хливнюк у розпал гастрольного туру звернувся до фанатів:"після доби відпочинку...".
Також Politeka писала, що Хливнюк показав відпочинок у пінній ванній:"заслужив".