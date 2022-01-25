Відомий комік і актор, зірка студії «Квартал 95» Юрій Ткач, який нещодавно повернувся з відпочинку за кордоном, показав, як рятується від українських холодів.

Як пише Politeka.net, в Instagram Юрій Ткач поділився кумедним відео, насмішивши шанувальників. Він позував у незвичайній волохатій шапці.

"Взимку мерзне лисина, тому взяв собі перуку гарну. Як вам? Нормально? Можна літати?",- звернувся до фанатів Ткач.

У коментарях акторові залишили масу кумедних відгуків. Шанувальників дуже потішив зовнішній вигляд артиста.

"Красотуля!", "Вогонь", "От красунчик, хороший", "З якої живності шапка?", "Бонапарт", "чітко, вам пасує", "Голова колгоспу", "Перука супер, раніше всі в таких ходили!", "Класно, можна носити", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Юрій Ткач з дружиною Вікторією і донькою Лізою нещодавно повернулися з відпочинку в Домініканській Республіці. Як розповідала Вікторія, цього року вони вперше нікуди не поспішали, а просто насолоджувалися вільним часом.

Нагадаємо, що дружина Ткача продемонструвала сімейну ідилію на тлі пальм: "Максимально наповнені...".

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