Як пише Politeka.net, в Instagram Леся Нікітюк опублікувала цілу серію сторіс, в яких розповіла, що захопилася криптовалютою.
"Є привід заробити на крипті на нові двері і замок. Прямо сьогодні", - зацікавила шанувальників Нікітюк.
Пізніше вона записала відеозвернення, в якому розповіла, чим збирається займатися.
"Ну все, Леся Іванівна готова до навчання на курсах з криптовалюти. Заходимо, розповідаємо і показуємо", - пожартувала артистка.
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Телеведуча влаштувала справжній переполох в студії, де сиділо багато людей і займалося аналізом графіків. Вона була одягнена в красиву чорну блузку і капелюшок. Потім її проводили в окремий кабінет, де молодий хлопець став навчати Нікітюк основам роботи з електронною валютою.
Леся Нікітюк пожартувала, що їй потрібно довго вникати в нову тему, тому для її навчання знадобиться більше часу, ніж для навчання школярів.
Нагадаємо, що Нікітюк здивувала кадрами розваг з імпозантним чоловіком:"вечірній муд".
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