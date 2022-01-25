Популярна телеведуча і блогер Леся Нікітюк зачарувала ефектним образом, причепурившись для уроків у молодого красеня.

Як пише Politeka.net, в Instagram Леся Нікітюк опублікувала цілу серію сторіс, в яких розповіла, що захопилася криптовалютою.

"Є привід заробити на крипті на нові двері і замок. Прямо сьогодні", - зацікавила шанувальників Нікітюк.

Пізніше вона записала відеозвернення, в якому розповіла, чим збирається займатися.

"Ну все, Леся Іванівна готова до навчання на курсах з криптовалюти. Заходимо, розповідаємо і показуємо", - пожартувала артистка.

Телеведуча влаштувала справжній переполох в студії, де сиділо багато людей і займалося аналізом графіків. Вона була одягнена в красиву чорну блузку і капелюшок. Потім її проводили в окремий кабінет, де молодий хлопець став навчати Нікітюк основам роботи з електронною валютою.

Леся Нікітюк пожартувала, що їй потрібно довго вникати в нову тему, тому для її навчання знадобиться більше часу, ніж для навчання школярів.

Нагадаємо, що Нікітюк здивувала кадрами розваг з імпозантним чоловіком:"вечірній муд".

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