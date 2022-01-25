Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова, яка була переможницею "Танців з зірками", довгий час працювала в Грузії хореографом-постановником проекту «Танці з зірками». Згодом до неї прилетів чоловік, а діти в цей час перебували в Україні. Повернення зірки на батьківщину затягнулося через те, що вона захворіла коронавірусом.
У себе в Instagram Гвоздьова похвалилася, що нарешті дісталася додому, де її чекали щасливі дітки.
"Вся сім'я в зборі - і відразу концерт для гостей", - підписала відео зірка.
Ілона не припиняла радуватися своїм діткам, яких довгий час не бачила. Зірка також показала, як її дочка хвалилася своїми досягненнями в танцях. Дівчинка сіла на шпагат і спостерігала за маминою реакцією.
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"Дочка радісно показує результати", - зазначила артистка, не перестаючи розчулюватися.
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова бореться з хворобою, через що не може повернутися додому: "Господи, коли це...".
Як повідомляла Politeka, Гвоздьова вразила виглядом у приспущеній сукні: "захоплююся вами!".
Також Politeka писала, що Гвоздьова здивувала кадрами в готельному номері:"Просто красиво".