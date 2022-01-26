Герой дев'ятого сезону проекту" Холостяк " шоумен Микита Добринін розповів про свою відпустку з дружиною на Сейшелах.

34-річний Микита Добринін став набагато популярнішим після своєї участі в"Холостяку". Більш того, чоловік знайшов на проекті свою любов, одружився на Даші квіткової і зараз вони ростять сина, якому всього кілька місяців.

За словами Добриніна, вони вирушили на курорт на двадцять один день для перезавантаження, побудови нових планів і відпочинку перед стартом робочих буднів. Причому через Сина їм доводиться підлаштовуватися під його бажання, адже у дитини почали різатися зуби і вони перші дні не виходили з номера.

Зараз пара розповідає про те, як насолоджується дорогим відпочинком.

"Живемо майже в джунглях. Леву в кайф засипати під звуки Індійського океану. Але тут дуже жарко, намагаємося навіть шукати тінь, щоб не згоріти за півгодини. Тут на Сейшелах сонце дуже активне» - висловився Добринін.

Раніше дружина Добриніна перерахувала, все, що затьмарило початок їх відпустки. Зокрема, були важкий переліт, морська хвороба, якій Даша примудрилася перехворіти кілька разів, але найбільше пара переживала за сина.

"У Лева 4 дні температура 38/38, 5. Зуби, не спить, плаче, слиною в два рази більше", - розповіла дівчина.

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