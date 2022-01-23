Шоумен и экс-редактор мужского глянца Никита Добрынин, герой 9 сезона шоу "Холостяк", сейчас отдыхает вместе с женой Дашей Квитковой и маленьким сыном на экзотическом курорте.

34-летний Добрынин, несмотря на отпуск, находит время, чтобы пообщаться с подписчиками и показать им свеженькие фото, что способны вызвать зависть. Так, в своем микроблоге в Инстаграм Никита опубликовал новый снимок, на котором позировал на фоне изумрудных джунглей и деревянных коттеджей, передает Politeka.net.

Экс-"Холостяк" был в черной футболке, голубых шортах и шлепанцах-вьетнамках.

Добрынин придумал развлечение поклонникам, оставшимся в пасмурной Украине.

"Назови свой знак зодиака, не называя свой знак зодиака😮😀", - предложил он поиграть.

И пользователи тут же откликнулись:

"Уже не водолей, но ещё не овен😂"; "Похожи как две капли воды"; "Ваш сын😂"; "прямолинейность и справедливость 🔥"; "Не могу жить без воды"; "Огненный упрямец😄"; "Связанно с водой, не рыба 😂"; "Всегда на своей волне 😍".

Ранее Добрынин делился серией кадров с курорта и своими первыми впечатлениями.

"После того, как мы приземлились на Сейшелах, у нас началась новая маленькая жизнь. Просто проживаем новый опыт путешествия со Львом, которому 6 месяцев и вот-вот первые зубы... Новые люди и офигенная красота вокруг, которую хочется передавать вам ежесекундно", - писал Никита.

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