34-летний Никита Добрынин стал намного популярнее после своего участия в "Холостяке". Более того, мужчина нашел на проекте свою любовь, женился на Даше Квитковой и сейчас они растят сына, которому всего несколько месяцев.
По словам Добрынина, они отправились на курорт на двадцать один день для перезагрузки, построения новых планов и отдыха перед стартом рабочих будней. Причем из-за сына им приходится подстраиваться под его желания, ведь у ребенка начали резаться зубы и они первые дни не выходили из номера.
Сейчас пара рассказывает о том, как наслаждается дорогим отдыхом.
«Живем почти в джунглях. Льву в кайф засыпать под звуки индийского океана. Но тут очень жарко, стараемся даже искать тень, чтобы не сгореть за полчаса. Здесь на Сейшелах солнце очень активное» - высказался Добрынин.
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Ранее жена Добрынина перечислила, все, что омрачило начало их отпуска. В частности, были тяжелый перелет, морская болезнь, которой Даша умудрилась переболеть несколько раз, но больше всего пара переживала за сына.
"У Льва 4 дня температура 38/38,5. Зубы, не спит, плачет, слюней в два раза больше", - рассказала девушка.
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