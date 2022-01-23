Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 23-летняя украинская блогер Даша Квиткова, которая после победы на шоу "Холостяк" вышла замуж за главного героя проекта шоумена Никиту Добрынина, часто делится с поклонниками фото и видео.

Девушка очень много путешествует, поэтому в ее ленте часто можно увидеть фотографии из разных стран. На этот раз Квиткова с Добрыниным и маленьким сыном Львом отправились на роскошный отдых на Сейшелах. Жена Добрынина опубликовала новое фото в черном купальнике интересного кроя.

"фото в купальнике-done ✔️

хотя надежды у меня было мало, что это произойдет 😅 ", - написала Даша.

Квиткова опубликовала несколько фото, одно из которых было в профиль. Поклонники прокомментировали новую публикацию.

"Какая красота. Купальник очень вам идет ❤️", "Красивая😊🤤", "Львица 😻", "Красотка 😍🔥 ", "Даша у вас великолепная фигура 🔥 "," Очень красиво и женственно 😍😍😍😍 Понимаю, что мы женщины к себе очень придирчивы и самокритичны, но Вы прекрасно выглядите 👏👏👏🔥 "," Вы естественная и это просто 🔥🔥🔥🔥 ", "Фигура идеальная ❤️ ", "Классный купальник! Классная фигура", "Фигура стала еще красивее, чем до беременности)) 🔥 ", - написали в сети.

Напомним, что 13 июля 2021 года (пол года назад) Даша Квиткова родила первенца, которого назвали Львом.

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