Как пишет Politeka.net, сейчас главный герой 9-го сезона шоу «Холостяк» Никита Добрынин с женой отправился на отдых, причем в социальных сетях пара постоянно жаловалась на разные неудобства отдыха с сыном. Подмечая несколько раз подряд, что они еле выходят с номере, вполне ожидаемо в сети отреагировали.

Однако Квиткова дерзко подметила, что ей лучше знать, как отдыхать с сыном, причем она резко заявила, что прежде всего они с мужем отдыхают на Сейшелах, а комментаторы сидят дома и не в таком достатке, как они.

Примечательно, что сама девушка до участия в "Холостяке" работала простым парикмахером и рекламировала белье, однако прославившись на шоу сразу заявила, что всего добилась сама и ее успех сейчас - вообще не результат шоу.

«Читаю комментарии: зачем ребенка подвергать испытаниям, он же еще маленький очень;

Каким испытаниям, задаюсь вопросом. Мы заставляем его зубы прорезаться? У меня есть процент аудитории, которые невнимательные и решают, что их комментарии очень уместны, мол, сейчас они поставят меня на место.

Если у вас есть комплексы, не приравнивайте к ним нашу семью. Это ваше – не наше. Сидите дальше дома, бойтесь каждого шага. Ну и напомню, пока процент сидит дома и пишет мне свои ляляки в комментариях, мы находимся на Сейшелах, купаемся в океане и смотрим на счастливые глаза сына» - выразилась Квиткова.