Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 23-летняя жена известного украинского теле- и радиоведущего, главного героя реалити-шоу "Холостяк" на СТБ Никиты Добрынина (настоящее имя Владислав Вакулович) Даша Квиткова часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео.

На этот раз Квиткова решила опубликовать новые фото с роскошного отдыха на Сейшельских островах. Заметим, что в отпуск блогер взяла своего шестимесячного сына Льва и высказалась об отдыхе с детьми, сравнив его с участием в популярном шоу "Последний герой".

"Путешествия с маленькими детками — это как участие в Последнем Герое. Каждый день тебя ждет новое испытание, лишь бы дожить до финального дня и не сойти с ума 🤪

но в этом есть своя романтика 😹 ", - написала Квиткова.

На пост жены отреагировал Добрынин: "Родная, скоро хождение по канатам и ров с крокодилами и перерыв 🙌 ".

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Поклонники также написали свое мнение.

"Дома тебя будут ждать те же испытания, только без моря за окном. Как по мне, лучше путешествовать чем нет ", "Очень хорошо выглядите 😍 так счастливы 🙌❤️", "Фото 🔥🔥🔥🔥 Все будет у вас хорошо🙌 Немного времени для того чтобы организм привык там быть, и все будет хорошо❤️ ", "Какие хорошие 😍 ", - написали в сети.

Ранее Politeka сообщала, что "Холостяк" Добрынин раскрыл истинную причину отъезда с женой из Украины: "Приходит осознание...".

Напомним, что жена "Холостяка" Добрынина после операции на лице улетела из Украины и показала себя настоящую: фото.

Также Politeka писала, что "Температура и плач": жена "Холостяка" Добрынина сообщила о непростой ситуации с их сыном.