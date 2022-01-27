Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька - успішна українська артистка і солістка групи KAZKA. Зірка зізнавалася, що за 2021 рік їй вдалося схуднути на 30 кілограм. Вдалося скинути Олександрі найбільше завдяки шоу" Танці з зірками", де вона танцювала в парі з Юрієм Мєшковим. Після проекту зірці сподобався результат і вона продовжила скидати, а також зізналася, що Юрко не просто партнер. Пара вже знялася в кліпі "автовідповідач". Не забуває Олександра і про Instagram, де веде мікроблог.

На нових сторіс Зарицька з'явилася на "Голосі країни" у вузькій сукні. Зірка стояла перед камерою, хвалячись новою фігурою і зачіскою.

На другому сторіс зірка вже була в іншому вбранні і з шпильками на волоссі. Як можна зрозуміти, Олександра готувалася до виходу на "Голос" і була в гримерці.

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