Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая очень плодотворно провела 2021 год. Группа KAZKA выпустила альбом под названием SVIT, а также Александра решила попробовать свои силы на шоу "Танці з зірками", где с танцором Юрием Мешковым заняла пятое место. После проекта певица призналась, что их с Юрием связывают не только танцы. Парочка даже снялась в новом клипе KAZKA "Автоответчик". Александра в новом интервью для "Невероятной правды о звездах" рассказала о своих успехах, впечатлив видом.

"Худеть через осуждение, а не через личное желание, было или не было?", - спросили у Александры.

"Из-за осуждения наверное никогда не было. Все постоянно говорят, какой нужно быть, я к этому очень привыкла", - сказала Зарицкая.

Также звезда призналась, что делает, чтобы быть в отличной форме.

"Это физические нагрузки, сейчас я снова начинаю танцевать и это по три, по четыре часа три раза в неделю. Во-вторых, диетолог", - сказала Александра.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая заикнулась, что покинет страну ради важного события

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