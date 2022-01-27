Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - успешная украинская артистка и солистка группы KAZKA. Звезда признавалась, что за 2021 год ей удалось похудеть на 30 килограмм. Удалось сбросить Александре больше всего благодаря шоу "Танці з зірками", где она танцевала в паре с Юрием Мешковым. После проекта звезде понравился результат и она продолжила сбрасывать, а также призналась, что Юрий не просто партнер. Пара уже снялась в клипе "Автоответчик". Не забывает Александра и об Инстаграм, где ведет микроблог.

На новых сторис Зарицкая появилась на "Голосі країни" в узком платье. Звезда стояла перед камерой, хвастаясь новой фигурой и прическойю

На втором сторис звезда уже была в другом наряде и с заколками на волосах. Как можно понять, Александра готовилась к выходу на "Голос" и была в гримерке.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая сделала выбор между карьерой и личной жизнью

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