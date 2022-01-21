Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Александра Зарицкая поделилась личным в блиц интервью программы «Неймовірна правда про зірок».

«Хорошие парни или плохие», - спросила ведущая Александру Зарицкую.

«Плохие. И имею плохой опыт. Поэтому выбирайте лучше хороших», - сказала певица.

Также, Александра Зарицкая рассказала, что выбирая между карьерой и личной жизнью, отдаст предпочтение карьере.

«Это то, что приносит мне настоящее удовольствие. Сейчас я стараюсь это совмещать», - заявила певица.

Популярная украинская певица Александра Зарицкая прославилась благодаря участию в рейтинговых телепроектах. Она участвовала в шоу «Голос країни», в команде Ани Лорак.

В 2016 году совместно с Никитой Будашем Александра создала группу под названием KAZKA. И буквально через 4 месяца, в начале 2017 года, музыканты записали первую песню «Свята». Уже с этой композицие Зарицкая стала участницей проекта «Х-Фактор» в 2017 году.

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