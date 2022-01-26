Як пише Politeka.net, 40-річна Брітні Спірс - популярна західна співачка. За зіркою стежать майже 40 мільйонів чоловік в Instagram, де вона ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому відео Брітні була в прозорому купальнику. Зірка танцювала і хвалилася своєю фігурою в прозорому вбранні.
"Коли я виступала на шоу, мені доводилося надягати два шари колготок щоночі ... одного разу вночі я обдурила, сказала Ні і не прикрила ноги, клянуся, я танцювала і рухалася набагато швидше, коли на них нічого не було... цей купальний костюм. Це схоже на костюм, але круто бачити мої ноги вільними..... Люди не знають цього, але коли я знімався у Вегасі, мені ніколи не дозволяли ходити в СПА... вони не хотіли, щоб я каву пила або чай", - написала Брітні.
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Фанати подивилися відео мільйони разів і написали коментарі:
"Так, королева", " я знаю, я знаю, Фіолетовий - це не твій колір, але мені дуже подобається, як він розмивається і стає просто пофарбованим на кінчиках. Я все ще голосую за довгу 30-дюймову натуральну блондинку...", "ми любимо вас і підтримуємо вас", "завжди прекрасна в рожевому".
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