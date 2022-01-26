Как пишет Politeka.net,40-летняя Бритни Спирс - популярная западная певица. За звездой следят почти 40 миллионов человек в Инстаграм, где она делится с фанатами самым интересным.

На новом видео Бритни была в прозрачном купальнике. Звезда танцевала и хвасталась своей фигурой в прозрачном наряде.

"Когда я выступала на шоу, мне приходилось надевать два слоя колготок каждую ночь… однажды ночью я обманула, сказала НЕТ и не прикрыла ноги, клянусь, я танцевала и двигалась намного быстрее, когда на них ничего не было… этот купальный костюм. Это похоже на костюм, но круто видеть мои ноги свободными….. Люди не знают этого, но когда я снимался в Вегасе, мне никогда не разрешали ходить в СПА… они не хотели, чтобы я кофе пила или чай", - написала Бритни.

Фанаты посмотрели видео миллионы раз и написали комментарии:

"Да, королева", "Я знаю, я знаю, фиолетовый — это не твой цвет, но мне очень нравится, как он размывается и становится просто окрашенным на кончиках. Я все еще голосую за длинную 30-дюймовую натуральную блондинку…", "Мы любим вас и поддерживаем вас", "Всегда прекрасна в розовом".

Напомним, Бритни Спирс в джакузи с возлюбленным дала отпор всем критикам

Также Politeka писала, что известный украинский актер и звезда "Танців з зірками" публично пристыдил Бритни Спирс

А еще Politeka сообщала, что Бритни Спирс в мини-шортах, оседлав велосипед, показала результаты похудения



