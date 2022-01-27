Володимир Остапчук завоював велику популярність в Україні, тому його часто запрошують на зйомки різних проектів і навіть фільмів, передає Politeka.net.
Зокрема, телеведучий зняв свій перший фільм "Любов і блогери", прем'єра якого відбулася днями. У картині також знялися українські блогери Богдан Шелудяк, Ксюша Манекен, Анна Алхім, Анна Трінчер, Роман Свечкоренко, гумористи Вадим Новицький, Іван Кухарчук, і актори, серед яких Ольга Сумська та інші.
На фільм реагують по-різному. Один з відгуків Володимир Остапчук розмістив в сторіс свого Instagram.
"Ганьба... Навіть рука не підійматися писати, що це український кінематограф, але, будь ласка, не знімайте більше такого ла**а! як Сумська сюди потрапила? Невже все настільки погано, що треба зніматися в таких фільмах?",- написав невідомий.
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"Я за будь-яку конструктивну критику. Зі справжніх, а не фейкових акаунтів. Хлопці, ну несерйозно ж", - відповів телеведучий.
Зазначимо, разом з ведучим створенням кінострічки займався продюсер Євген Таллер.
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