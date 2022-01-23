Успешный украинский телеведущий Владимир Остапчук, звезда шоу "Маска" и "Співають всі", показал, как тренируется в спортзале.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является успешным украинским телеведущим и звездой проектов "Маска" и "Співають всі". В 2020 году артист женился на красотке Кристине Горняк и сейчас парочка активно занимается строительством особняка под Киевом. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Владимир Остапчук был в шортах и футболке. Звезда находился в спортзале, где проводит тренировку с канатами.

"Руки, руки, руки, повыше чуть поднимай. Спину держи ровнее. Спину ровнее, давай, давай... Мне всегда нравилось, когда я говорю 15 секунд что делать, а Вова тупо вообще ничего не меняет. Просто как делал, так и делает", - сказал тренер.

После этого Владимир рассказал о классном дне, который будет.

"Ребят, привет, всем хорошей субботы. Я напоминаю, что продолжается наш по нашим городам и кинотеатрам для того, чтобы встретиться с вами, сделать селфи, и пообщаться, и посмотреть классную комедию...", - сказал Владимир.

"Сегодня будет офигенный день", - добавил Остапчук.

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