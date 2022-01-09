Владимир Остапчук решил рассказать, как себя чувствует жена, у которой на днях выявили грипп, передает Politeka.net.
Некоторое время назад Кристина жаловалась на то, что у нее кашель, от которого болят легкие, температура, которая не сбивается жаропонижающими, озноб и ломит тело.
В новых сторис Владимир Остапчук рассказал о самочувствии жены, при этом немного удивив видом с щетиной.
"Ребята, давно не виделись. Я тут зарос немного, ничего сегодня побреюсь, уже завтра в дорогу. В общем, мы собираемся. Кристине уже лучше, немного, конечно, переживаем, потому что, она кашляет еще, но вроде все должно быть хорошо. Поэтому завтра утром в дорогу", - рассказал телеведущий.
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Отметим, Кристина и Владимир Остапчуки не только много снимаются, но также стараются отдохнуть и путешествуют по разным городам и странам. При этом пара сейчас занимается строительством дома в одном из элитных поселков.
Ранее Politeka писала, что жена Владимира Остапчука рассказала, чем больна и описала свое состояние
Напомним, что ведущий "Співають всі" и "Маска" Остапчук оставил жену без подарка на Новый Год
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