Жена украинского ведущего "Співають всі" и "Маска" Владимира Остапчука, Кристина, на днях сильно заболела, а ее супруг решил рассказать о состоянии.

Владимир Остапчук решил рассказать, как себя чувствует жена, у которой на днях выявили грипп, передает Politeka.net.

Некоторое время назад Кристина жаловалась на то, что у нее кашель, от которого болят легкие, температура, которая не сбивается жаропонижающими, озноб и ломит тело.

В новых сторис Владимир Остапчук рассказал о самочувствии жены, при этом немного удивив видом с щетиной.

"Ребята, давно не виделись. Я тут зарос немного, ничего сегодня побреюсь, уже завтра в дорогу. В общем, мы собираемся. Кристине уже лучше, немного, конечно, переживаем, потому что, она кашляет еще, но вроде все должно быть хорошо. Поэтому завтра утром в дорогу", - рассказал телеведущий.

Отметим, Кристина и Владимир Остапчуки не только много снимаются, но также стараются отдохнуть и путешествуют по разным городам и странам. При этом пара сейчас занимается строительством дома в одном из элитных поселков.

Ранее Politeka писала, что жена Владимира Остапчука рассказала, чем больна и описала свое состояние

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