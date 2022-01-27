Владимир Остапчук завоевал большую популярность в Украине, поэтому его часто приглашают на съемки различных проектов и даже фильмов, передает Politeka.net.
В частности, телеведущий снял свой первый фильм "Любовь и блогеры", премьера которого состоялась на днях. В картине также снялись украинские блогеры Богдан Шелудяк, Ксюша Манекен, Анна Алхим, Анна Тринчер, Роман Свечкоренко, юмористы Вадим Новицкий, Иван Кухарчук, и актеры, среди которых Ольга Сумская и другие.
На фильм реагируют по-разному. Один из отзывов Владимир Остапчук разместил в сторис своего Инстаграм.
"Позор... Даже рука не поднимается писать, что это украинский кинематограф, но, пожалуйста, не снимайте больше такого го**а! Как Сумская сюда попала? Неужели все настолько плохо, что надо сниматься в таких фильмах?", - написал неизвестный.
Ани Лорак покрасовалась на отдыхе в корсете с чересчур глубоким вырезом: «Настоящая дива»
Сел в маршрутку и исчез: беда произошла с пропавшим украинцем, найдено тело
"Страшно на улицу выходить и детей выпускать": Черниговщину потрясла расправа над 22-летним парнем
Самая богатая певица Украины показала свою маму, которая приглядывает за ней в больнице: «Букет осложнений»
Утонул маленький сын олигарха, все случилось на глазах у брата: «Хватило минуты»
"Я за любую конструктивную критику. С настоящих, а не фейковых аккаунтов. Ребят, ну несерьезно же", - ответил телеведущий.
Отметим, вместе с ведущим созданием киноленты занимался продюсер Евгений Таллер.
Ранее Politeka писала, что заросший Остапчук сообщил о состоянии своей тяжело заболевшей жены
Напомним, что ведущий "Маски" Остапчук показал, как проводит время с сыном от первого брака
A еще Politeka сообщала, что ведущий шоу "Маска" Остапчук удивил кадрами с тренировки в спортзале