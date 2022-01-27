Известный телеведущий Владимир Остапчук отреагировал на критику фильма, который снял сам, заметив интересную деталь - подробности читайте далее.

Владимир Остапчук завоевал большую популярность в Украине, поэтому его часто приглашают на съемки различных проектов и даже фильмов, передает Politeka.net.

В частности, телеведущий снял свой первый фильм "Любовь и блогеры", премьера которого состоялась на днях. В картине также снялись украинские блогеры Богдан Шелудяк, Ксюша Манекен, Анна Алхим, Анна Тринчер, Роман Свечкоренко, юмористы Вадим Новицкий, Иван Кухарчук, и актеры, среди которых Ольга Сумская и другие.

На фильм реагируют по-разному. Один из отзывов Владимир Остапчук разместил в сторис своего Инстаграм.

"Позор... Даже рука не поднимается писать, что это украинский кинематограф, но, пожалуйста, не снимайте больше такого го**а! Как Сумская сюда попала? Неужели все настолько плохо, что надо сниматься в таких фильмах?", - написал неизвестный.

"Я за любую конструктивную критику. С настоящих, а не фейковых аккаунтов. Ребят, ну несерьезно же", - ответил телеведущий.

Отметим, вместе с ведущим созданием киноленты занимался продюсер Евгений Таллер.

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