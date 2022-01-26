Як передає Politeka.net, Анна Богдан є переможницею 11-го сезону проєкту "Холостяк" з Михайлом Заливако. Майже рік вони у відносинах, подорожують разом по різних країнах і живуть разом.

На цей раз Анна Богдан вирішила розповісти, де б вона хотіла провести весільну подорож. Її мрією для романтичного проведення часу є відомий далекий острів.

"Дивовижний Маврикій", - відповіла на питання Анна Богдан.

Як відомо, переможниця "Холостяка" вже була заміжня, її обранцем був колишній керівник офісу Президента України Андрій Богдан, про який вона розповідала на шоу. Однак, їх шлюб прослужив менш як двох років.

Нагадаємо, нещодавно Михайло Заливако поділився проблемою. Як відомо, "Холостяк" активно займається спортом і проводить безліч часу в залі. Не дивлячись на це, у нього защемило нерв в шиї, через що йому важко було ходити.

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