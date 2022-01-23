Анна Богдан, которая победила на шоу "Холостяк", показала фото с главным героем проекта Михаилом Заливако и обратилась к нему.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала победительницей проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако, после чего пара уже состоит в отношениях почти год. Анна после проекта стала популярной блогеркой и ведет страничку в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев.

На новых фото Анна показала, как нежилась с Михаилом, лежа в траве. Кадры получились чувственными и нежными.

"Миша, ты сделал неправильный выбор!

Еще недавно наша история любви была скандальной и «весь мир» был против нас.

А вы когда делаете свой жизненный выбор, вас беспокоит мнение окружающих?

Р.S. Уже свой выбор сделал следующий холостяк", - написала Анна.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень красивая пара", "Нет, я делаю выбор исходя из моих чувств", "А мне так радостно смотреть все ваши фото вместе и я рада, что Мишин выбор совпал с моей симпатией", "Вангую что выбор холостяка будет не одобрен".

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