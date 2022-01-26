Як пише Politeka.net, на сторінці «Кварталу» в Instagram з'явився трейлер нового серіалу «Дім Бобринських», прем'єра якого відбудеться на каналі «1+1» 31 січня.
"Це комедія з елементами фентезі з безліччю пригод, іронії і любові. Прекрасна історія про сімейні цінності, зв'язки поколінь і відносини між чоловіком і жінкою, яка нікого не залишить байдужим!", - йдеться в анонсі серіалу.
У головних ролях серіалу знялися Артур Логай, Ольга Атанасова і Станіслав Боклан. У короткому трейлері можна побачити їх персонажів.
Втім, деякі Українці заздалегідь розкритикували серіал. Він здався їм плагіатом на російський проект "Гусар", в якому знімався гуморист Гарік Харламов.
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"Я звичайно люблю квартал але займатися плагіатом це вже не дуже добре", "Гусар по українськи?", "Та це ж Гусар, один в один", "а ви в своєму репертуарі папік Брати Свати Родичі набридло про сім'ю дивитися. Зніміть якийсь трилер", "пародія на Гусара", "черговий злямзенний тупізм", - пишуть люди.
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