Як передає Politeka.net, зірка "жіночого кварталу" Ірина Сопонару поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі артистка показала, як виглядає її Моложава мама. Варто відзначити, що артистка і її мама дуже схожі зовні. Під публікацією артистка вирішила привітати головну жінку у своєму житті з особливим святом.

"Дуже хочеться до Тебе на кухню, можна без Наполеона, головне, щоб ти була поруч і посміхалася! Будь мені здорова і приїжджай частіше))

Люблю сильно! Обіймаю міцно!",- привітала свою маму Ірина Сопонару.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "А хто з них Іра?!", "Хороші які", "Мамі респект за таку дочку!", "Красуні", "З іменинницею! Нескінченного щастя", "Так ось на кого ви схожі. Здоров'я і вам, і вашій матусі", "Скільки років мамі", "Міцного здоров'я матусі", "Мої привітання", "З іменинницею 😍 😍 😍 міцного і здоров'я. І онука", "Нехай матуся чаші посміхається, буде здорова і щаслива!", "Ірочка, з іменинницею 🎉 🎊 🌺 🌺 🌺 🥰 многая літа матусі", "Ця історія про Наполеон дуже сильно мені знайома❤️🔥з іменинницею".

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