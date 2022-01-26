Існує міф, що жіночої дружби не буває, але його давно спростували, хоча б на прикладі зірок шоу-бізнесу можна зрозуміти, як несправедливо усталена думка.

Зірки шоу-бізнесу, як і інші люди, знаходять собі друзів, з якими приємно проводять час, повідомляє Politeka.net. У Мережі вирішили скласти список зі знаменитостей з подругами. (Щоб подивитися повний склад, доскрольте до кінця сторінки)

Так, у публікації згадується про співачку Настю Каменських і дизайнера Анну Андрійчук, хореографа Альону Шоптенко, і тренера Аніту Луценко, співачку Олю Полякову і телеведучу Машу Єфросиніну та інших зірок.

"Вірите в жіночу дружбу? 🤗

Сьогодні день кращої подруги, так що ми згадали, які зірки круто дружать", - написали автори поста.

Публікація швидко зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів:

"Ні, давно не вірю", " так! Вона існує", " а при чому тут Єфросиніна і Полякова? Вони не подруги і самі про це недавно розповідали в інтерв'ю", "Ні, і ще раз ні", "не вірю в дружбу на фото", "ні, я не вірю в дружбу, зрадила подруга через роки я підпустила ще одну подругу, а та так само зрадила тому з усіма на відстані витягнутої руки".

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