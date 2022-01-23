Певица Настя Каменских, которая сейчас отдыхает в Мексике, показала, как проводит время, поделившись новым видео в социальных сетях.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является успешной украинской певицей и супругой Алексея Потапенко. Звезда сейчас активно строит сольную карьеру и ведет странички в социальных сетях.

На новом видео, которое Настя опубликовала в ТикТок, звезда появилась в мини-купальнике на веревочках. Артистка танцевала под музыку, впечатляя движениями.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Диджеи на месте?", "Что это было, видео ни о чем", "Стройняшка", "в этом возрасте девушки хвалятся успехами своих детей...", "Когда будет третий сезон шоу "Маска", "Какая нафик энергетика?", "Шикарная, как всегда", "Ты очень красивая, таких прекрасных женщин мы мужчины называем богинями", "Потапу после отпуска можно смело поступать на курсы операторов во ВГИК. Столько нанимал за это время".

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