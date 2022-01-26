Співак Макс Барських показав в Instagram, як веселиться на відпочинку вечорами в Коста-Ріці.

Як пише Politeka.net, Макс Барських нещодавно відправився на відпочинок, де добре проводить час і зрідка ділиться новими кадрами в Instagram. Причому Виконавець не розповідає про будні під кадрами, вважаючи за краще залишати короткі підписи.

На вечірньому кадрі чоловік позував в одній розстебнутій сорочці і вирішив не розповідати про те, чим зараз займається. Також чоловік не став говорити, чи відправився він у подорож з подорожньою або друзями.

Шанувальники цілком очікувано оцінили кадр Панський:

"Який гарний чоловік 🔥❤; волосся укладені, як в стилі ретро🔥красивий дуже♥️4 красивий!!😍 ; Вогонь 🔥; яка краса🔥; дуже красиве фото🔥такий ти задумливий, з дуже глибоким поглядом...; Красотище яка ❤️; краса в красі, все невипадково; виглядаєш на мільярд!🔥 ; Красивий тут 🥰; "... до дна!"🔥 ; Картина маслом😍Макс, так красиво!».

Відзначимо, зараз Макз дуже популярний і продовжує займатися творчістю, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На одному з фото Макс позував крупним планом і без футболки. Зірка дивився в камеру, показуючи свою зовнішність. Як можна зрозуміти, артист тільки з душу.

"Ефект Бенджаміна Баттона", - написав Барських, натякаючи, що з кожним днем все молодіє, а не старіє.

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