Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк) показала, як проводить час на відпочинку і вразила своїм голосом.

Як пише Politeka.net, Ані Лорак - популярна співачка з України, яка вже багато років живе за її межами і будує кар'єру. Зірка активно веде і Instagram, де ділиться з фоловерами найцікавішим.

На новому відео Лорак була в топіку і спідниці нижче коліна. Зірка танцювала під свою пісню, вражаючи вокалом.

"У серці точний постріл, ти ніколи не змінюєш стиль", - написала зірка.

"Ловіть наш "Материк" на альбомі Артема 28/01", - додала артистка, розповідаючи про прем'єру пісні.

Фанати подивилися ролик сто тисяч разів і написали коментарі:

"Чекаємо, "красуня", " це шедевр! Чекаємо не дочекаємося цю пісню", "судячи з цих шматочках відео, пісня повністю виправдала очікування це дуже красиво, вважаю дні до прем'єри, щоб включити в навушниках на повну гучність і насолоджуватися, кайфувати", "Голос вогонь", "цей дует буде бомба", " красуня!)) тепер буду знати, хто такий Артем Качер))"

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