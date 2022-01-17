Как передает Politeka.net, экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу со своей новой невестой сейчас отдыхают в Занзибаре. Кадрами отдыха с возлюбленным Лилия активно делится на своей странице в Инстаграм.
В новом посте невеста экс-мужа Лорак запечатлена, стоя на берегу в эффектном платье с глубоким декольте и вырезами на боках.
Девушку Мурат Налчаджиоглу засыпали комплиментами.
«Вау зая🔥», «Красотулька какая», «Вообще бесподобная, все при вас, особенно красота», «Милая», «Красавица», - писали в комментариях.
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Напомним, Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей новой любимой в сентябре 2021 года. Интересно, что избранницу бизнесмена часто сравнивают с его экс-женой, Ани Лорак. У нее такая же выточенная фигура, темные волосы и выразительные глаза.
В ноябре Мурат Налчаджиоглу уже отправился на отдых в Буковель вместе с Лилией и своей дочкой Софией. Была там также и дочь лилии от предыдущих отношений.
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