Как передает Politeka.net, бывший муж Ани Лорак и отец ее дочки Софии Мурат Налчаджиоглу осенью 2021 года сделал предложение своей девушке, с которой завязал отношения уже после развода с певицей. Недавно пара отправилась на отдых в Африку, где решила провести свой отпуск.
Спустя несколько дней они показали, как возвращаются в аэропорт, однако на их пути оказалось небольшое и неловкое препятствие. Одна сумка багажа настолько провешала норму допустимой, что работники отказывались принимать ее в таком виде. Конечный вес становил более 81-го килограмма.
"Пожалуйста, пожалуйста пропустите?" - с улыбкой посмеялся Мурат перед работницами аэропорта. Причем он решил немного с ними пофлиртовать, что оценила и его девушка Лилия, записав Сторис.
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"Ты в курсе, что такой вес вообще не допустим?" - спросила она в конце.
До этого Лилия решила засветить свои впечатляющие формы. Девушка позировала в очень миниатюрном купальнике, который ничего не скрывал. Стоит отметить, что молодой красотке есть, чем похвастаться. Она обладает отменной стройной фигуркой – тонкой талией, округлыми бедрами и пышным бюстом. Но и Мурат Налчаджиоглу не отстает от своей возлюбленной. На видео парочка выглядела очень счастливой и воодушевленной.
Напомним, что невеста Налчаджиоглу в розовом купальнике похвасталась формами: Мурат в восторге.
А еще Politeka писала, что невеста Налчаджиоглу засветила формы на пляже: «Вообще бесподобная».
Также Politeka сообщала, что Налчаджиоглу с матом вызверился на поклонников: фото.