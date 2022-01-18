Известный бизнесмен и бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу покрасовался загорелыми телами со своей молодой невестой Лилией, впечатлив поклонников.

Как передает Politeka.net, бывший муж Ани Лорак и отец ее дочки Софии Мурат Налчаджиоглу осенью 2021 года сделал предложение своей возлюбленной, с которой долгое время встречался до этого. Сейчас пара наслаждается отдыхом в Африке, публикуя яркие фото и хвастаясь райскими пейзажами.

На свежих видео с отпуска Лилия решила засветить свои впечатляющие формы. Девушка позировала в очень миниатюрном купальнике, который ничего не скрывал. Стоит отметить, что молодой красотке есть, чем похвастаться. Она обладает отменной стройной фигуркой – тонкой талией, округлыми бедрами и пышным бюстом. Но и Мурат Налчаджиоглу не отстает от своей возлюбленной. На видео парочка выглядела очень счастливой и воодушевленной.

Добавим, что невесту бизнесмена часто сравнивают с Ани Лорак, поскольку у женщин очень похож типаж.

Напомним, что невеста Налчаджиоглу в розовом купальнике похвасталась формами: Мурат в восторге.

А еще Politeka писала, что невеста Налчаджиоглу засветила формы на пляже: «Вообще бесподобная».

Также Politeka сообщала, что Налчаджиоглу с матом вызверился на поклонников: фото.