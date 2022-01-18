Как передает Politeka.net, бывший муж Ани Лорак и отец ее дочки Софии Мурат Налчаджиоглу осенью 2021 года сделал предложение своей возлюбленной, с которой долгое время встречался до этого. Сейчас пара наслаждается отдыхом в Африке, публикуя яркие фото и хвастаясь райскими пейзажами.
На свежих видео с отпуска Лилия решила засветить свои впечатляющие формы. Девушка позировала в очень миниатюрном купальнике, который ничего не скрывал. Стоит отметить, что молодой красотке есть, чем похвастаться. Она обладает отменной стройной фигуркой – тонкой талией, округлыми бедрами и пышным бюстом. Но и Мурат Налчаджиоглу не отстает от своей возлюбленной. На видео парочка выглядела очень счастливой и воодушевленной.
Добавим, что невесту бизнесмена часто сравнивают с Ани Лорак, поскольку у женщин очень похож типаж.
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Напомним, что невеста Налчаджиоглу в розовом купальнике похвасталась формами: Мурат в восторге.
А еще Politeka писала, что невеста Налчаджиоглу засветила формы на пляже: «Вообще бесподобная».
Также Politeka сообщала, что Налчаджиоглу с матом вызверился на поклонников: фото.