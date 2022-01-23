Как передает Politeka.net, бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отдыхает со своей невестой Лилией в Занзибаре. Парочка активно делится с поклонниками фотографиями и видео с отдыха. Лилия без лишней скромности дефилирует по пляжу в эффектных купальниках, хвастаясь своей идеальной фигурой.
На свежем видео, которое Лилия опубликовала в Инстаграм, она с подружкой устроила танцы на пляже. Девушки веселились, показывали необычные трюки, но все внимание было обращено на их фигуры.
«Весело отдыхали», - игриво подписала видео девушка.
В комментариях ей оставили массу отзывов.
«Огонь», «Какие фигурки», «Действительно, очень весело», «Повезло твоему жениху», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что осенью 2021 года Мурат Налчаджиоглу сделал Лилии предложение. Более того, в ноябре он ездил со своей избранницей и дочкой Софией на совместный отдых в Буковель. С ними также ездила дочка Лилии от предыдущих отношений.
Напомним, что невеста Мурата Налчаджиоглу в оригинальном бикини похвасталась формами: кадры.
Как сообщала Politeka, невеста Мурата Налчаджиоглу очаровала формами в купальнике: фото.
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