Как передает Politeka.net, бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отдыхает со своей невестой Лилией в Занзибаре. Парочка активно делится с поклонниками фотографиями и видео с отдыха. Лилия без лишней скромности дефилирует по пляжу в эффектных купальниках, хвастаясь своей идеальной фигурой.

На свежем видео, которое Лилия опубликовала в Инстаграм, она с подружкой устроила танцы на пляже. Девушки веселились, показывали необычные трюки, но все внимание было обращено на их фигуры.

«Весело отдыхали», - игриво подписала видео девушка.

В комментариях ей оставили массу отзывов.

«Огонь», «Какие фигурки», «Действительно, очень весело», «Повезло твоему жениху», - пишут пользователи сети.

Отметим, что осенью 2021 года Мурат Налчаджиоглу сделал Лилии предложение. Более того, в ноябре он ездил со своей избранницей и дочкой Софией на совместный отдых в Буковель. С ними также ездила дочка Лилии от предыдущих отношений.

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