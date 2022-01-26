Певица Ани Лорак (Каролина Куек) показала, как проводит время на отдыхе и впечатлила своим голосом.

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак - популярная певица из Украины, которая уже много лет живет за ее пределами и строит карьеру. Звезда активно ведет и Инстаграм, где делится с фолловерами самым интересным.

На новом видео Лорак была в топике и юбке ниже колена. Звезда танцевала под свою песню, впечатляя вокалом.

"В сердце точный выстрел, ты никогда не меняешь стиль", - написала звезда.

"Ловите наш «Материк» на альбоме Артема 28/01", - добавила артистка, рассказывая о премьере песни.

Фанаты посмотрели ролик сто тысяч раз и написали комментарии:

"Ждем, "Красотка", "Это шедевр! Ждём не дождемся эту песню", "судя по этим кусочкам видео, песня полностью оправдала ожидания это очень красиво, считаю денёчки до премьеры, чтобы включить в наушниках на полную громкость и наслаждаться, кайфовать", "Голос огонь", "Этот дуэт будет бомба", "Красотка!)) теперь буду знать, кто такой Артём Качер))"

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