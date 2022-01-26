Як пише Politeka.net, в Instagram Slavia щодня показує свою подорож. Вона не сидить на місці, досліджуючи країну і розповідаючи про особливості місцевого менталітету.
Цього разу красуня показала, який розкішний вид відкривається з балкона її готельного номера. Крім пальм і океану вона засвітила і свою шикарну фігурку. Ярослава знімала номер і показала себе у відображенні, позуючи в мініатюрному купальнику.
«З таким видом день може бути тільки добрим», - підписала відео зірка.
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Відзначимо, що Slavia любить відпочивати в екзотичних країнах. Минулого року вона відвідувала Домініканську Республіку, де також провела чимало часу.
Як відомо, після розлучення з Дзідзьо Ярослава зайнялася своєю сольною кар'єрою. Втім, від відпочинку артистка вирішила не відмовлятися, тому відклала всі важливі справи на потім.
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