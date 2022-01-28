Як пише Politeka.net, дружина відомого українського телеведучого Христина Гірняк розповіла про свої діагнози, чим викликала неоднозначну реакцію.

Дружина Остапчука показу кадри зі спортзалу, зазначивши, що довго не могла займатися через стан здоров'я.

"Насправді я дуже травмована людина. У мене в спині перелом, в шиї грижі, в плечі бурсит. Коротше, купа всього, і тому я дуже часто випадаю зі спорту і втягнутися назад дуже складно. Але якщо вже втягуюся, то я ходжу на регулярній основі», - розповіла Христина.

Однак реакція деяких фоловерів на визнання виявилася доволльно дивною.

"Тут стільки бажаючих відправити мене в пологовий будинок, а хтось ось собі вирішив, що мені вже пізно", - зазначила дружина Остапчука.

"Віра вважає, що якщо тобі не 20, то тобі вже народжувати пізно. Ох, Віра Вірочка, що ж ви така дурненька і зла...", - додала Христина Гірняк.

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