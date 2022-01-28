Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 32-річний Олексій Завгородній, який прославився під сценічним ім'ям Позитив та 10 років співав разом із Надею Дорофєєвою у гурті "Время и Стекло", часто розповідає шанувальникам про свої плани.
Так, після розпаду гурту Позитив продовжив виступати на сцені у складі гурту "Mozgi", яку також продюсує Потап, а також зайнявся сольною кар'єрою. Також Олексій Завгородній відповів на запитання шанувальників про альбом.
"Натворили багато, з рахунку збився, головне вирішити, які най най! І погнали випускати альбом", - сказав Позитив.
Також на прохання шанувальників він оприлюднив частину пісні.
Зарослий Галкін показав деталі інтер'єру замку, в якому живе з Пугачовою: "Мальдівам і не снилося"
Лікарі борються за життя 22-річної дівчини, яку розстріляв нацгвардієць Рябчук: що відомо
Юна Юля поїхала в школу і не повернулася додому, рідні молять про допомогу: прикмети зниклої
Сумська показала Кароль в дуже нескромному вбранні і висловила, що думає: "Зустріла нещодавно Тіну..."
Чоловіка відомої української співачки підозрюють у серйозному злочині: "Загрожує до 12 років в'язниці"
"Версія оновлена. Для мене як і для багатьох це розрив! Роблю на цю пісню ставку! Дуже хочу, щоб світ почув!", - сказав співак.
Нагадаємо, що Олексій Завгородній розлучився з дружиною Анною Андрійчук, із якою був у шлюбі з 2013 року.
Раніше Politeka повідомляла, що екс-дружина Позитива козирнула розкішним застіллям на відпочинку з Каменських: "Ось нехай і не їсть".
Нагадаємо, що розлучений Позитив несподівано "повернувся", порадувавши грайливим образом: "Дочекалися".
Також Politeka писала, що Дорофєєву підловили в обіймах Потапа, поки Каменських немає поруч: "Нездійснена любов".