Відомий український музикант та виконавець Позитив, який разом з Надею Дорофєєвою співав у гурті "Время и стекло", заінтригував українців заявою щодо сольної кар'єри.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 32-річний Олексій Завгородній, який прославився під сценічним ім'ям Позитив та 10 років співав разом із Надею Дорофєєвою у гурті "Время и Стекло", часто розповідає шанувальникам про свої плани.

Так, після розпаду гурту Позитив продовжив виступати на сцені у складі гурту "Mozgi", яку також продюсує Потап, а також зайнявся сольною кар'єрою. Також Олексій Завгородній відповів на запитання шанувальників про альбом.

"Натворили багато, з рахунку збився, головне вирішити, які най най! І погнали випускати альбом", - сказав Позитив.

Також на прохання шанувальників він оприлюднив частину пісні.

"Версія оновлена. Для мене як і для багатьох це розрив! Роблю на цю пісню ставку! Дуже хочу, щоб світ почув!", - сказав співак.

Нагадаємо, що Олексій Завгородній розлучився з дружиною Анною Андрійчук, із якою був у шлюбі з 2013 року.

Раніше Politeka повідомляла, що екс-дружина Позитива козирнула розкішним застіллям на відпочинку з Каменських: "Ось нехай і не їсть".

Нагадаємо, що розлучений Позитив несподівано "повернувся", порадувавши грайливим образом: "Дочекалися".

Також Politeka писала, що Дорофєєву підловили в обіймах Потапа, поки Каменських немає поруч: "Нездійснена любов".