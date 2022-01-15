Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло". У 2020-му році група заявила про свій розпад, і після цього Надя Дорофєєва успішно почала сольну кар'єру під псевдонімом DOROFEEVA. Також, нещодавно стало відомо, що співачка стала новою суддею шоу "Голос країни".

Так, цього разу артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Надя Дорофєєва показала себе щасливу в місті Тулум, в Мексиці. Як відомо, туди вона вирушила зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, оскільки дуже мріяла туди з'їздити, під фото Дорофєєва розповіла про свої тривоги на шляху до успіху.

"Ти завжди вважала, що інші краще, ніж ти...



Нещодавно мені мама нагадала, як я приїжджала на вокальні конкурси й кожен раз на саудчеках зі мною траплялася паніка...



- У тієї дівчинки пісня більш виграшна

- В інший діапазон більше

- У третин костюм яскравіше

- Четверта дуже красива

І всі вони Кращі за мене, мама.

Ну а далі мені просто хотілося втекти...мені здавалося, що я стаю такою маленькою і жалюгідною

Але так склалося, що я боєць, а значить раз приїхали - треба виступити й виступити на всі 100.



Ну а далі відбувалося щось неймовірне - я вигравала. Один конкурс за одним.

І далі мама з татом мене підколювали

- Надь, а як же так, ну та ж дівчинка краще співала, а у тієї пісня більш виграшна...ну і так далі.

Далі я пояснювала собі, що напевно я добре попрацювала, вибрала потужну пісню конкурсну, плюс харизма, артистизм, костюм яскравий - коротше праця принесла плоди ну і мені пощастило напевно.



Сумнів...постійні сумніви в собі.

Іноді здається, що саме завдяки цим сумнівам Я не вважаю мільйони передплатників, переглядів, концертів, зйомок, рекламних компаній - своїм досягненням. Ніби все це не моє.

З дорослішанням, з книгами, я зрозуміла, що не можна себе ні з ким порівнювати.

Порівняти свою фігуру з фігурою іншої людини.

Порівнювати вокальні дані

Порівнювати спосіб життя, успіх, блага.



Ми самі по собі унікальні. У кожному з нас є щось таке, у що інші закохуються, цінують, захоплюються і навіть заздрять.

Поки ми сумніваємося в собі - інші беруть і роблять...

Поки ми думаємо, що ми гірше - інші не паряться і просто намагаються щось робити й повірте - це вже пів успіху.



Я зізнаюся, досі не позбулася звички вважати себе "гірше інших"

Звичайно я над собою працюю і хочу, сказати всім, хто читає цей пост і бачить в ньому себе - Харе!

По-моєму, ми Класні. Всі ми!", — висловилася Надя Дорофєєва.

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