Відома співачка і тренер проекту "Голос країни" засвітилася в обіймах свого суперника Потапа на камеру.

Як передає Politeka.net, популярна співачка Надя Дорофєєва стала тренером нового сезону проєкту "Голос країни". На своїй сторінці в Instagram Дорофєєва засвітилася в обіймах свого колеги Потапа. Він поплескав співачці по стегну і продовжив позувати на камеру.

Як відомо, Потап є засновником продюсерського центру "MOZGI" і автором багатьох пісень групи "Время и Стекло", куди входила співачка разом з Олексієм Завгороднім. Не дивлячись на розпад групи, Потап продовжує працювати з Дорофєєвою і писати їй пісні.

"Зараз всі подумають, що там точно щось не те", — прокоментувала ситуацію Дорофєєва.

"Нездійснена любов", — пожартував Потап.

Нагадаємо, в команді у Наді Дорофєєвої вже двоє учасників. Інеса Грицаєнко, яка здивувала тренерів виконанням пісні "Гуси" і талановитий скрипаль Дмитро Ротькін.

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