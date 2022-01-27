Як передає Politeka.net, популярна співачка Надя Дорофєєва стала тренером нового сезону проєкту "Голос країни". На своїй сторінці в Instagram Дорофєєва засвітилася в обіймах свого колеги Потапа. Він поплескав співачці по стегну і продовжив позувати на камеру.
Як відомо, Потап є засновником продюсерського центру "MOZGI" і автором багатьох пісень групи "Время и Стекло", куди входила співачка разом з Олексієм Завгороднім. Не дивлячись на розпад групи, Потап продовжує працювати з Дорофєєвою і писати їй пісні.
"Зараз всі подумають, що там точно щось не те", — прокоментувала ситуацію Дорофєєва.
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"Нездійснена любов", — пожартував Потап.
Нагадаємо, в команді у Наді Дорофєєвої вже двоє учасників. Інеса Грицаєнко, яка здивувала тренерів виконанням пісні "Гуси" і талановитий скрипаль Дмитро Ротькін.
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