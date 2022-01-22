Відомий український співак і екс-учасник гурту "Время и Стекло" Позитив після довгого затишшя повернувся в соцмережі до радості своїх шанувальників.

Як пише Politeka.net, Олексій Завгородній (справжнє ім'я артиста) зробив сюрприз своїм фанатам. Співак не так часто публікує новий контент в Instagram, проте нещодавно він "пропав" з соцмережі особливо надовго. Останній пост артист зробив ще 9 січня.

На цей раз Позитив вирішив поділитися з шанувальниками своїми новими фото. На них співак показав свою грайливу сторону. Він позував в джинсах, футболці, шкіряному жакеті і білих кросівках. Яскравим елементом образу Позитив стали окуляри в зеленій оправі.

"Я так сумував за тобою, інтернет! P. S. насправді немає)))", - підписав знімки Позитив.

Його шанувальники тут же відреагували.

"Зате ми сумували за тобою", "Опаааа, а хто це у нас повернувся?? Ми раді тобі", "Ура, Позитив ожив!!", "Скільки років скільки зим, і дочекалися тебе", "не пропадай будь ласка більше", - пишуть люди.

Зазначимо, що минулого року Позитив розлучився з дизайнером і кращою подругою Насті Каменських Ганною Андрійчук і поки не розповідає нічого про особисте життя.

Нагадаємо, Позитив з "Время и Стекло" після розлучення здивував змінами в зовнішності.

Як повідомляла Politeka, Позитив з "Время и Стекло" зняв, де і з ким Потап розважається без Каменських.

Також Politeka писала, що розведений Позитив у домашній обстановці показав, з ким тепер розважається у свята.