Як пише Politeka.net, Олексій Завгородній (справжнє ім'я артиста) зробив сюрприз своїм фанатам. Співак не так часто публікує новий контент в Instagram, проте нещодавно він "пропав" з соцмережі особливо надовго. Останній пост артист зробив ще 9 січня.
На цей раз Позитив вирішив поділитися з шанувальниками своїми новими фото. На них співак показав свою грайливу сторону. Він позував в джинсах, футболці, шкіряному жакеті і білих кросівках. Яскравим елементом образу Позитив стали окуляри в зеленій оправі.
"Я так сумував за тобою, інтернет! P. S. насправді немає)))", - підписав знімки Позитив.
Його шанувальники тут же відреагували.
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"Зате ми сумували за тобою", "Опаааа, а хто це у нас повернувся?? Ми раді тобі", "Ура, Позитив ожив!!", "Скільки років скільки зим, і дочекалися тебе", "не пропадай будь ласка більше", - пишуть люди.
Зазначимо, що минулого року Позитив розлучився з дизайнером і кращою подругою Насті Каменських Ганною Андрійчук і поки не розповідає нічого про особисте життя.
Нагадаємо, Позитив з "Время и Стекло" після розлучення здивував змінами в зовнішності.
Як повідомляла Politeka, Позитив з "Время и Стекло" зняв, де і з ким Потап розважається без Каменських.
Також Politeka писала, що розведений Позитив у домашній обстановці показав, з ким тепер розважається у свята.