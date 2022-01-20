Як передає Politeka.net, в Instagram Анна Андрійчук показала, що їсть у відпустці.

"Ще жодної відпустки не провела на ідеальному і правильному харчуванні. Часто в голові спливає фраза Кейт Мосс: "Немає нічого смачнішого, ніж відчувати себе худою". Я з нею абсолютно згодна, їй дуже пасує худорба, от нехай і не їсть», - пожартувала Анна Андрійчук.

Вона зазначила, що сама віддає перевагу фразам на кшталт «скільки того життя» або «сало-сила...».

"Особисто для мене прийом їжі - це маленьке свято. В інших країнах хочеться їсти завжди і все, складно відмовити собі в чомусь. Лаяла раніше себе за це. Злилася. А потім зрозуміла, що в цьому вся я", - поділилася своїми думками дівчина.

Анна Андрійчук додала, що зуміла заспокоїтися і почати насолоджуватися життям.

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