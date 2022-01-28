Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина була головною героїнею першого сезону "Холостячки". Переможцем проєкту став Олександр Еллерт, з яким вони продовжили стосунки. Однак, нещодавно стало відомо, що вони остаточно розлучилися. На своїй сторінці в Instagram Мішина розповіла про великі зміни у своєму житті, і що нарешті збулася її давня мрія - покупка особистого житла.

"Знаєте яким головним пріоритетом я горіла, ілюструючи свій будинок? Медитаційний куточок:)) так, це те магічне місце, без якого я більше не уявляю свого житла... а ще багато всього, про що я буду поступово вам розповідати", — поділилася Ксенія Мішина.

Шанувальники актриси залишили їй безліч приємних коментарів, де вітають з покупкою: "Ксюша ти Прекрасна!!! Бажаю тобі не старіти, і бути завжди такою красивою і чарівною!", "Просто розумниця! Без зайвих слів", "Вітаю! Це здорово, тепла і затишку в новому будинку! І величезного особистого щастя!", "Неземна краса Ксюшенька", "Це круто і правильно і потрібно, будувати будинок своєї мрії","Вітаю з покупкою свого житла. Нехай своє гніздечко приносить тільки здоров'я, радість, благополуччя і нехай всі наступні мрії теж стають реальністю. А з ремонтом буде все добре. Головне натхнення і терпіння", "Красуня ! Щастя в новому будинку! Нехай все збудеться", "Вітаю! Удачі вам і нехай результат виправдає всі очікування і буде навіть крутіше"

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