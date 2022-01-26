Ксения Мишина - популярная актриса и телеведущая, которая многим делится в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. В прошлом году звезда купила себе долгожданную квартиру, и сейчас занимается ее благоустройством.
В новом посте артистка призналась, что в этом году она мечтает о создании гнездышке уюта.
"Скажу вам это невероятно круто создавать квартиру мечты в осознанном возрасте, когда уже четко знаешь, что для тебя важно, что тебе нравится и как ты хочешь себя чувствовать в своем пространстве", - написала Ксения Мишина.
Звезда призналась, что не представляет квартиры без медитационного уголка, а осуществлять желаемое в жизнь ей помогает команда специалистов.
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"Я уверенна, что это будет увлекательное путешествие в пространство реализации мечт одной маленькой девочки!", - поделилась артистка.
"Ксюша ты Прекрасна!!! Желаю тебе не стареть, и быть всегда такой Красивой и Прелестной!!!🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Ремонт сложная штука , но приятно смотреть на результат 🔥", "Кайф! Поздравляю! Это очень приятные хлопоты😍", - написали пользователи Сети.
Напомним, Мишина после разрыва с Эллертом насладилась отдыхом в приятной компании
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