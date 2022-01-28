Как передает Politeka.net, Ксения Мишина являлась главной героиней первого сезона "Холостячки". Победителем проекта стал Александр Эллерт, с которым они продолжили отношения. Однако, недавно стало известно, что они окончательно расстались. На своей странице в Инстаграм Мишина рассказала о больших переменах в своей жизни, и что наконец-то сбылась её давняя мечта - покупка личного жилья.

"Знаете каким главным приоритетом я горела, иллюстрируя свой дом? Медитационный уголок:)) Да, это то магическое место, без которого я более не представляю своего жилища… а ещё много всего, о чем я буду постепенно вам рассказывать", — поделилась Ксения Мишина.

Поклонники актрисы оставили ей множество приятных комментариев, где поздравляют с покупкой: "Ксюша ты Прекрасна!!! Желаю тебе не стареть, и быть всегда такой Красивой и Прелестной!", "Просто умница! Без лишних слов", "Поздравляю! Это здорово, тепла и уюта в новом доме! И огромного личного счастья!", "Неземная красота Ксюшенька", "Это круто и правильно и нужно, строить дом своей мечты", "Поздравляю с покупкой своего жилья. Пусть свое гнездышко приносит только здоровье, радость, благополучие и пусть все последующие мечты тоже становятся реальностью. А с ремонтом будет все хорошо. Главное вдохновение и терпение", "Красавица ! Счастья в новом доме! Пусть всё сбудется", "Поздравляю! Удачи вам и пускай результат оправдает все ожидания и будет даже круче".

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