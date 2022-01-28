Як пише Politeka.net, українська актриса Ксенія Мішина, яка в 2020 році стала першою українською "Холостячкою", порадувала знімком зі своїм сином. Фото показали на сторінці проекту "Україна має талант" в Instagram.
Ксенія Мішина завагітніла Платоном в студентські роки і народила в 22 роки. За її словами, хлопчик ніколи не бачив біологічного батька, якого позбавили батьківських прав.
Актриса говорила, що зараз батька Платона немає в їхньому житті, і якщо він з'явиться, то не буде спілкуватися з хлопчиком, поки той не зможе приймати самостійні рішення.
На фото, яке з'явилося в мережі Ксенія Мішина обіймає і цілує дитину. "Дуже тепле фото Ксенії Мішини з синочком Платоном. Дивлячись на нього, ми вже з нетерпінням чекаємо приходу весни", - сказано в підписі до знімка.
Зарослий Галкін показав деталі інтер'єру замку, в якому живе з Пугачовою: "Мальдівам і не снилося"
Поліція знайшла тіло зірки популярних серіалів, розкрито деталі трагедії: "Спи спокійно"
3-річна Ліза загубилася під Києвом, шукають батьків: "Можливо, хтось впізнає"
З'явилися кадри затримання 20-річного Рябчука, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі: "Дуже небезпечний"
Сів у маршрутку і пропав: біда сталася зі зниклим українцем, знайдено тіло
"Аа. Це так мило. Я не можу стримати сльози», «просто прекрасні», «обожнювані», «неймовірні», - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Мішина розповіла про своє затишне "гніздечко", яке купила в минулому році: "дуже приємні клопоти"
Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина з новою зачіскою заговорила про почуття і егоїзм: "недолюбив, змусив страждати..."
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина показала, на які жертви йде заради нового іміджу на зйомках