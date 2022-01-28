Як пише Politeka.net, українська актриса Ксенія Мішина, яка в 2020 році стала першою українською "Холостячкою", порадувала знімком зі своїм сином. Фото показали на сторінці проекту "Україна має талант" в Instagram.

Ксенія Мішина завагітніла Платоном в студентські роки і народила в 22 роки. За її словами, хлопчик ніколи не бачив біологічного батька, якого позбавили батьківських прав.

Актриса говорила, що зараз батька Платона немає в їхньому житті, і якщо він з'явиться, то не буде спілкуватися з хлопчиком, поки той не зможе приймати самостійні рішення.

На фото, яке з'явилося в мережі Ксенія Мішина обіймає і цілує дитину. "Дуже тепле фото Ксенії Мішини з синочком Платоном. Дивлячись на нього, ми вже з нетерпінням чекаємо приходу весни", - сказано в підписі до знімка.

"Аа. Це так мило. Я не можу стримати сльози», «просто прекрасні», «обожнювані», «неймовірні», - пишуть в коментарях.

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