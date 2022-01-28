Как пишет Politeka.net, украинская актриса Ксения Мишина, которая в 2020 году стала первой украинской "Холостячкой", порадовала снимком со своим сыном. Фото показали на странице проекта "Україна має талант" в Инстаграм.

Ксения Мишина забеременела Платоном в студенческие годы и родила в 22 года. По ее словам, мальчик никогда не видел биологического отца, которого лишили родительских прав.

Актриса говорила, что сейчас отца Платона нет в их жизни, и если он появится, то не будет общаться с мальчиком, пока тот не сможет принимать самостоятельные решения.

На фото, которое появилось в Сети Ксения Мишина обнимает и целует ребенка. "Очень теплое фото Ксении Мишины с сынишкой Платоном. Глядя на него, мы уже с нетерпением ждем прихода весны", - сказано в подписи к снимку.

«Аа. Это так мило. Я не могу сдержать слезы», «Просто прекрасные», «Обожаемые», «Невероятные», - пишут в комментариях.

Напомним, Мишина рассказала о своем уютном "гнездышке", которое купила в прошлом году: "Очень приятные хлопоты"

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина с новой прической заговорила о чувствах и эгоизме: "Недолюбил, заставил страдать..."

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